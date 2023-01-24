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羅便臣道三級火｜受傷消防隊長、保安員情況轉危殆

  • i-Cable
  • 2023年01月24日
【有線新聞】星期日羅便臣道住宅三級火，受傷的消防隊長和保安員情況轉為危殆。
消防隊長當日吸入濃煙，要戴氧氣罩，連同他共有7人不適送院。事發在星期日中午，羅便臣道薈萃苑一個中層單位起火，消防初步不排除卡拉OK機器導致火警。
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