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日日有頭條：98年北京有人炒賣春運車票
i-Cable
2023年01月24日
【有線新聞】農曆新年期間，全國交通系統都非常繁忙，民眾爭相購買車票機票。1998年，北京當局打擊炒賣，但仍有不少黃牛黨以兩、三倍的價錢兜售火車票。
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