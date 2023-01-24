澳門料使三千萬資助港客　旅遊局局長：需帶頭助業界復蘇　內地客人數勝港因佔先機

【有線新聞】澳門推出港人車船票優惠，旅遊局局長文綺華接受本台專訪，透露預計用三千萬補貼，亦會考慮推出酒店優惠，她說政府需要帶頭幫助旅遊業界復蘇。

繼資助內地旅行團到訪澳門，又推出買去程送回程優惠，吸引港人過夜，澳門旅遊局局長文綺華接受專訪時說計劃完全由政府補貼，文綺華：「暫時這三個月的考量預計三千萬左右，遲些會再考量有沒有需要推出酒店優惠，或跟香港旅行社發展不同類型產品。政府需要帶頭，暫時來說市場處於慢慢復蘇階段，現階段政府做多少少工夫，之後上軌道後，我相信可以回到全商業運作。」

內地全面開關後，澳門每日入境旅客維持在四、五萬，八成來自內地，對比來香港的內地旅客，每日平均不足一萬，文綺華說他們早在2020年跟內地免隔離通關，早著先機。文綺華：「沒預計回復得這麼快，對比2019年的水平大概是一半左右。香港真的在這三年內基本上跟內地通關要隔離，這方面重新起步的時間點、較我們遲了些，我們在這方面早著先機，另一方面我們跟內地基本上是完全免核酸，像2019年般有證件和簽注就能來澳門，像一小時生活圈的一部分。」

疫情前不少旅客會先到香港再到澳門，以一程多站方式旅遊，文綺華說會和香港旅發局合作，亦會連同大灣區城市一起到海外推廣。