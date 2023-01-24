天文台今早錄得14度　明早料降至約10度

【有線新聞】受強烈東北季候風影響，天文台錄得早上市區氣溫14度，大部分地區較昨日低2至3度。

有市民清早在紅磡碼頭晨運，部分人都做足準備，帶備帽和手套。氣溫下降，對跑步的人就無大影響，天文台說一股強烈東北季候風正影響華南，日間氣溫15度左右，今晚會下降至12度，明早仍然寒冷，市區會降至10度左右，市民要注意保暖。