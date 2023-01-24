i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
龍鼓灘六旬釣魚翁疑失蹤 友人：昨日見他獨自出海
i-Cable
2023年01月24日
【有線新聞】一名男子昨天在屯門釣魚懷疑失蹤，仍未尋獲。
水警和消防輪早上繼續在龍鼓灘海面搜救，飛行服務隊派出直升機協助，岸上亦有機動部隊成員調查，又出動航拍機搜索。昨日早上7時星期一，66歲男子駕駛小艇出海，在龍鼓灘一帶水域釣魚，至晚上9時許，家人見他仍未回家報警，男子的朋友說昨日看到他獨自出海。
朱先生：「（星期一）早上八時看到他在這邊出去、那時水退，他停在這邊等水漲再出海，我們每個人都是獨自一人出海，是有一隻艇有幾個人，我們都是獨自一隻艇。他釣魚廿多年，（即是熟悉這邊水流？）這邊一帶都熟悉。我看着他出海，我都不知道他昨日有沒有回來，今早出來才知道（他懷疑失蹤）。」
港聞
新聞資訊
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是 4步領取教學+條件 增派利是功能直接嘟入八達通
生活
有線生活
2023年01月19日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包 入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
生活
有線生活
2023年01月20日
一線搜查｜中港通關 高鐵復運首日 主播陳書君一家3年來終團圓
生活
有線生活
2023年01月17日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到 刀插腳昏迷送院不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月20日
周焯華案｜創立領導犯罪集團等162罪成囚18年 加重洗黑錢罪脫 「賭底面」涉款逾8,000億
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月18日
農曆新年24大禁忌 不可洗澡、剪髮、午睡 食粥全年行衰運｜兔年2023
娛樂
生活
有線生活
2023年01月21日
下一則新聞
下一則新聞
天文台今早錄得14度 明早料降至約10度
港聞
新聞資訊
今天
推薦閱讀
旺角銀城廣場市集六男女涉賣煽動刊物 遭國安處拘捕
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月17日
年初一｜凌晨多區有人非法放煙花 涉藏11公斤煙花 馬鞍山15歲少年被捕
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月22日
一線搜查｜內地通關「返大陸」預約7步教學 口岸配額、時段、申請限制一文看｜附預約連結
生活
有線生活
2023年01月12日
周焯華案｜甚麼是「賭底面」？ 案件掀出濠江賭場亂象 行內人揭露屬入職培訓
即時新聞
新聞資訊
2023年01月18日
MIRROR演唱會｜處所佔用人及僱主涉違例 勞工處：已申傳票提15項檢控
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月20日
2023兔年生肖開工吉日 6招秘訣助打工仔加薪 想升職辦公室必擺這植物
生活
有線生活
2023年01月21日
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是 4步領取教學+條件 增派利是功能直接嘟入八達通
生活
有線生活
2023年01月19日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包 入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
生活
有線生活
2023年01月20日
一線搜查｜中港通關 高鐵復運首日 主播陳書君一家3年來終團圓
生活
有線生活
2023年01月17日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到 刀插腳昏迷送院不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月20日
周焯華案｜創立領導犯罪集團等162罪成囚18年 加重洗黑錢罪脫 「賭底面」涉款逾8,000億
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月18日
農曆新年24大禁忌 不可洗澡、剪髮、午睡 食粥全年行衰運｜兔年2023
娛樂
生活
有線生活
2023年01月21日