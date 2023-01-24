返回
按輸入鍵開始搜尋

龍鼓灘六旬釣魚翁疑失蹤　友人：昨日見他獨自出海

  • i-Cable
  • 2023年01月24日
【有線新聞】一名男子昨天在屯門釣魚懷疑失蹤，仍未尋獲。
水警和消防輪早上繼續在龍鼓灘海面搜救，飛行服務隊派出直升機協助，岸上亦有機動部隊成員調查，又出動航拍機搜索。昨日早上7時星期一，66歲男子駕駛小艇出海，在龍鼓灘一帶水域釣魚，至晚上9時許，家人見他仍未回家報警，男子的朋友說昨日看到他獨自出海。
朱先生：「（星期一）早上八時看到他在這邊出去、那時水退，他停在這邊等水漲再出海，我們每個人都是獨自一人出海，是有一隻艇有幾個人，我們都是獨自一隻艇。他釣魚廿多年，（即是熟悉這邊水流？）這邊一帶都熟悉。我看着他出海，我都不知道他昨日有沒有回來，今早出來才知道（他懷疑失蹤）。」
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是　4步領取教學+條件　增派利是功能直接嘟入八達通
2023年01月19日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包　入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
2023年01月20日
一線搜查｜中港通關　高鐵復運首日　主播陳書君一家3年來終團圓
2023年01月17日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到　刀插腳昏迷送院不治
2023年01月20日
周焯華案｜創立領導犯罪集團等162罪成囚18年　加重洗黑錢罪脫　「賭底面」涉款逾8,000億
2023年01月18日
農曆新年24大禁忌　不可洗澡、剪髮、午睡　食粥全年行衰運｜兔年2023
2023年01月21日