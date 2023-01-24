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有經濟學者不建議再派消費券 指提振作用有限、或變相助儲錢外遊
i-Cable
2023年01月24日
【有線新聞】政府下個月公布財政預算案，有經濟學者說，消費券對經濟提振作用有限，不建議再派。
中大亞太工商研究所名譽教研學人李兆波：「你靠政府用儲備，派（消費券）帶來刺激很短暫，你說一些政治因素需要派，那就派。真的要派是否要派一萬元？我覺得派五千元可以考慮，但我仍然覺得不應該派，你派五千元其實我覺得有點像吸毒，派五千元消費總額就三百多億元，都到不了一個月零售銷貨額，反而是會否有些人有替代效應，用來乘車、吃飯，儲錢一見到日本開關，人就全部外遊。」
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