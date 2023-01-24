返回
按輸入鍵開始搜尋

有經濟學者不建議再派消費券　指提振作用有限、或變相助儲錢外遊

  • i-Cable
  • 2023年01月24日
【有線新聞】政府下個月公布財政預算案，有經濟學者說，消費券對經濟提振作用有限，不建議再派。
中大亞太工商研究所名譽教研學人李兆波：「你靠政府用儲備，派（消費券）帶來刺激很短暫，你說一些政治因素需要派，那就派。真的要派是否要派一萬元？我覺得派五千元可以考慮，但我仍然覺得不應該派，你派五千元其實我覺得有點像吸毒，派五千元消費總額就三百多億元，都到不了一個月零售銷貨額，反而是會否有些人有替代效應，用來乘車、吃飯，儲錢一見到日本開關，人就全部外遊。」
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是　4步領取教學+條件　增派利是功能直接嘟入八達通
2023年01月19日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包　入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
2023年01月20日
一線搜查｜中港通關　高鐵復運首日　主播陳書君一家3年來終團圓
2023年01月17日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到　刀插腳昏迷送院不治
2023年01月20日
周焯華案｜創立領導犯罪集團等162罪成囚18年　加重洗黑錢罪脫　「賭底面」涉款逾8,000億
2023年01月18日
農曆新年24大禁忌　不可洗澡、剪髮、午睡　食粥全年行衰運｜兔年2023
2023年01月21日