涉非法藏有或燃點煙花　兩男慈雲山被捕

【有線新聞】警方在慈雲山拘捕兩名男子，涉嫌非法藏有或燃點煙花。

被捕兩名男子在場協助調查，凌晨12時許，警員發現毓華街有人燃點煙花，到場截查一輛可疑私家車及兩名男子，檢獲兩個小型煙花，其中一枚已燃點，兩名男子涉嫌非法藏有或燃放煙花被捕。