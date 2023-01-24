洛杉磯舞廳槍擊案增至11死　包括中國公民　疑兇曾報稱遭家人詐騙落毒等

【有線新聞】美國洛杉磯華人舞廳槍擊案增至11人死亡，中國駐洛杉磯總領事館證實死者包括中國公民，警方仍在調查案發動機，至於疑兇本月曾兩度報案，聲稱10至20年前遭家人詐騙、盜竊和落毒。

在洛杉磯蒙特雷公園市政廳外，大批民眾擺放蠟燭和鮮花悼念華人舞廳槍擊案死者。當地上周六、即年三十晚發生的槍擊案，更多案情曝光，警方稱槍手在兇案現場開了42槍，涉案槍械相信經過改裝。

警員又搜查吞槍自殺的72歲亞裔疑兇住所，發現數百發彈藥、一把步槍，以及相信他自製槍械消音器的證據。警方指疑兇1990年曾因非法管有槍械被捕，本月初兩度到警署報案，聲稱10至20年前，被家人詐騙、盜竊及落毒，曾稱會向警方提供相關文件，但直至槍擊案發生仍沒有這樣做。

外電引述疑兇的租客，形容他個性好鬥、多疑，朋友不多，認為他不信任舞廳的人，至於有報道指槍手動機涉及感情糾紛，警方表示暫時未能證實，仍在調查動機。

中國駐洛杉磯總領事館確認有中國公民在這次槍擊遇害，會全力協助處理善後，呼籲當地公民注意安全。館方派人與警長會面，希望就事件保持緊密合作，中國駐美使領館下半旗誌哀。