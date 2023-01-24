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42歲男病人擅自離開屯門醫院 醫管局籲如發現盡快通知警方
i-Cable
2023年01月24日
【有線新聞】一名病人擅自離開屯門醫院，醫管局呼籲市民如有發現，盡快通知警方。
該名42歲男病人高約1.8米、中等身材、黑色長髮、束髮髻，離開醫院時穿病人衣服、黑色羽絨外套、運動褲及拖鞋，並有一個黑色斜揹袋。
醫管局說，該病人下午近一時未有理會職員勸阻，自行離開內科及老人科病房，往輕鐵麒麟站方向離去。
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