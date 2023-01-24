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羅便臣道住宅三級火　消防隊長情況穩定　六旬男保安員仍危殆

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  • 2023年01月24日
【有線新聞】年初一羅便臣道住宅三級火，受傷的消防隊長情況穩定，60歲男保安員仍然危殆。
當日連同消防隊長共有7人送院，消防處說該消防隊長負責指揮滅火及救援，當時穿着全套保護衣物及消防裝備，因吸入濃煙留醫深切治療部，情況由危殆轉為穩定，已派人協助家屬。
羅便臣道薈萃苑一個中層單位星期日中午起火，消防初步不排除卡拉OK機器導致火警。
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