返回
按輸入鍵開始搜尋

人大釋法｜律政司稱已展開法律執業者條例修訂工作　目標今年上半年完成

  • i-Cable
  • 2023年01月24日
人大釋法｜律政司稱已展開法律執業者條例修訂工作　目標今年上半年完成
【有線新聞】政府提出修訂法律執業者條例，律政司說目標今年上半年完成。
全國人大常委會上月就港區國安法釋法，律政司說已就法律執業者條例的修訂展開工作，會盡快提出修訂建議，目標上半年完成修例，處理沒有本地執業資格的海外律師參與涉及國家安全案件的問題。
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是　4步領取教學+條件　增派利是功能直接嘟入八達通
2023年01月19日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包　入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
2023年01月20日
一線搜查｜中港通關　高鐵復運首日　主播陳書君一家3年來終團圓
2023年01月17日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到　刀插腳昏迷送院不治
2023年01月20日
農曆新年24大禁忌　不可洗澡、剪髮、午睡　食粥全年行衰運｜兔年2023
2023年01月21日
周焯華案｜創立領導犯罪集團等162罪成囚18年　加重洗黑錢罪脫　「賭底面」涉款逾8,000億
2023年01月18日