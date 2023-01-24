人大釋法｜律政司稱已展開法律執業者條例修訂工作　目標今年上半年完成

【有線新聞】政府提出修訂法律執業者條例，律政司說目標今年上半年完成。

全國人大常委會上月就港區國安法釋法，律政司說已就法律執業者條例的修訂展開工作，會盡快提出修訂建議，目標上半年完成修例，處理沒有本地執業資格的海外律師參與涉及國家安全案件的問題。