i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
人大釋法｜律政司稱已展開法律執業者條例修訂工作 目標今年上半年完成
i-Cable
2023年01月24日
【有線新聞】政府提出修訂法律執業者條例，律政司說目標今年上半年完成。
全國人大常委會上月就港區國安法釋法，律政司說已就法律執業者條例的修訂展開工作，會盡快提出修訂建議，目標上半年完成修例，處理沒有本地執業資格的海外律師參與涉及國家安全案件的問題。
港聞
新聞資訊
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是 4步領取教學+條件 增派利是功能直接嘟入八達通
生活
有線生活
2023年01月19日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包 入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
生活
有線生活
2023年01月20日
一線搜查｜中港通關 高鐵復運首日 主播陳書君一家3年來終團圓
生活
有線生活
2023年01月17日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到 刀插腳昏迷送院不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月20日
農曆新年24大禁忌 不可洗澡、剪髮、午睡 食粥全年行衰運｜兔年2023
娛樂
生活
有線生活
2023年01月21日
周焯華案｜創立領導犯罪集團等162罪成囚18年 加重洗黑錢罪脫 「賭底面」涉款逾8,000億
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月18日
下一則新聞
下一則新聞
日本暴雪｜多個旅行團行程受阻 旅行社稱不影響返港航班
港聞
新聞資訊
首頁新聞
今天
推薦閱讀
家長涉兩萬元賄賂官校校長圖獲小一學位 廉署收校方舉報拘家庭主婦
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月18日
32歲男子觀塘泳池外遇襲 雙腳中多刀重傷 兇徒逃去
港聞
新聞資訊
2023年01月19日
周焯華案｜甚麼是「賭底面」？ 案件掀出濠江賭場亂象 行內人揭露屬入職培訓
即時新聞
新聞資訊
2023年01月18日
MIRROR演唱會｜處所佔用人及僱主涉違例 勞工處：已申傳票提15項檢控
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月20日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月18日
旺角銀城廣場市集六男女涉賣煽動刊物 遭國安處拘捕
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月17日
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是 4步領取教學+條件 增派利是功能直接嘟入八達通
生活
有線生活
2023年01月19日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包 入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
生活
有線生活
2023年01月20日
一線搜查｜中港通關 高鐵復運首日 主播陳書君一家3年來終團圓
生活
有線生活
2023年01月17日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到 刀插腳昏迷送院不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月20日
農曆新年24大禁忌 不可洗澡、剪髮、午睡 食粥全年行衰運｜兔年2023
娛樂
生活
有線生活
2023年01月21日
周焯華案｜創立領導犯罪集團等162罪成囚18年 加重洗黑錢罪脫 「賭底面」涉款逾8,000億
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月18日