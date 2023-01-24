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八鄉雞公嶺發生山火 80米火線隨風勢燒向山頂
i-Cable
2023年01月24日
【有線新聞】紅色火災警告下，八鄉雞公嶺發生山火，無人受傷。
現場火光熊熊，火線隨住風勢燒向山頂。
晚上7時許，雞公嶺近林村郊野公園對上山頭發生山火，燒到附近的草叢，形成一線八十米的火線，由於火場遠離民居，無人需要疏散。
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