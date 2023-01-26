病人皮下注射免疫球蛋白　新療法慳錢兼增效

【有線新聞】全港現時至少有1,800人，因患有免疫力缺乏症須定期到公立醫院，補充免疫球蛋白。港大引入新療法，讓患者可自行在家注射，減少進出醫院的次數。

71歲羅女士2016年患上淋巴癌，康復後出現免疫力缺乏症，每個月都要入院，靜脈注射免疫球蛋白。羅女士：「每次回去的時候，所需的時間都很長，早上去、要黃昏才可離開。我覺得十分困擾和疲倦，又要乘車、舟車勞頓。」

到2020年就方便了很多，因用了皮下注射，在家自行補充免疫球蛋白。程序很簡單，只需用針筒抽取藥物，連接帶有針頭的輸液管，再將針頭刺在有皮下脂肪的位置就完成。醫生說用皮下注射病人，毋須每月入院，每年的醫療成本亦可節省25,000元，及減少出現副作用。

港大醫學院風濕及臨床免疫科主管李曦：「（靜脈注射）就好像一架車輛入油般，油缸沒有油，可能病人到月底就用光了免疫球蛋白，就要入院一次將油缸裝滿，三至四星期後等它慢慢減少，又要再度入院，其實當中的波動很大。如果用皮下注射，病人自己在家舒舒服服，每星期並非注射在血管，而是在脂肪中。免疫球蛋白在脂肪中，分開數天慢慢吸收，變相很溫和、中中間間。」

現時用作皮下注射的免疫球蛋白須向外國藥廠購買，李曦說計劃在本地製造這類藥物，希望可降低成本。李曦：「但前提要有足夠地方，包括抽取血液中的血清。」李曦期望港大盡快興建新的教學大樓，讓他們研發藥物及為病人診症。