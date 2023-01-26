返回
按輸入鍵開始搜尋

Meta：數周內解封特朗普FB、IG　倘發布暴力內容將再停號

  • i-Cable
  • 2023年01月26日
Meta：數周內解封特朗普FB、IG　倘發布暴力內容將再停號
【有線新聞】社交媒體公司Meta宣布，將在未來數周內解封美國前總統特朗普的Facebook及Instagram帳號。
Meta在聲明中表示，公眾「應該能聽到政客的言論」，審查過特朗普帳號後，認為不再對公共安全構成嚴重威脅。又指若特朗普發布暴力內容，將再暫停他的帳號。
特朗普在自家社交平台回應，指帳號被封事件絕對不能再發生，但未有提及會否重返Facebook及Instagram。
2021年初國會山莊騷亂後，特朗普稱讚參與騷亂人士，其後他這兩個共擁有5,700萬追隨者的帳號被無限期停用。
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是　4步領取教學+條件　增派利是功能直接嘟入八達通
2023年01月19日
農曆新年24大禁忌　不可洗澡、剪髮、午睡　食粥全年行衰運｜兔年2023
2023年01月21日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲　連開三槍擊中菲裔醉漢　警指開槍屬「應該」
2023年01月25日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包　入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
2023年01月20日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到　刀插腳昏迷送院不治
2023年01月20日
2023兔年生肖開工吉日　6招秘訣助打工仔加薪　想升職辦公室必擺這植物
2023年01月21日