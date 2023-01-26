Meta：數周內解封特朗普FB、IG　倘發布暴力內容將再停號

【有線新聞】社交媒體公司Meta宣布，將在未來數周內解封美國前總統特朗普的Facebook及Instagram帳號。

Meta在聲明中表示，公眾「應該能聽到政客的言論」，審查過特朗普帳號後，認為不再對公共安全構成嚴重威脅。又指若特朗普發布暴力內容，將再暫停他的帳號。

特朗普在自家社交平台回應，指帳號被封事件絕對不能再發生，但未有提及會否重返Facebook及Instagram。

2021年初國會山莊騷亂後，特朗普稱讚參與騷亂人士，其後他這兩個共擁有5,700萬追隨者的帳號被無限期停用。