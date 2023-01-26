立場新聞案｜被質疑曾訪問「V小隊」涉鼓吹暴力　鍾沛權：涉公眾安全決定刊登

【有線新聞】《立場新聞》案續審，前總編輯鍾沛權繼續作供。他說訪問及報道計劃發動襲擊的人，是因為涉及公眾安全。對於控方質疑為何不報警，他強調要保護受訪者，而透過報道公開，是平衡新聞工作原則和保護公眾的公民責任。

《立場》前總編輯鍾沛權繼續在區域法院作供，控方要求他讀出一篇《立場》2019年的專題報道，講述「前線V小隊」計劃仿效愛爾蘭共和軍，在香港建立武裝組織，趁區議會選舉前襲擊警員，甚至考慮放炸彈。

控方問鍾沛權，是否相信受訪者所講的事。鍾沛權回應說，同事覺得「V小隊」不是憑空捏造，明確計劃發動襲擊，網上討論區亦有類似聲音。他認為涉及公眾安全，決定刊登報道作為警告，讓執法部門知道有這樣的危機，強調有人討論的議題，媒體不可以視而不見，所以《立場》用了最大的力量，帶領讀者思考，包括訪問學者，討論暴力升級帶來的代價。

控方再問鍾沛權，為何知道「V小隊」會發動襲擊都不報警？鍾沛權說新聞工作者要保護消息來源及受訪者，不可以交出他們的身份，透過報道公開潛在襲擊計劃，是平衡新聞工作原則和保護公眾的公民責任，又說決定是否刊登報道，是他入行多年來最難的一件事。

鍾沛權認為傳媒有責任確保公眾有充分知情權，例如「和理非」的人可以思考在激進化下如何自處；「勇武」的人可以思考「V小隊」的激進程度，是否符合他們心中所想；政府亦可以思考為何會有一撮人，面對終身監禁都選擇這樣做，藉此制定方法防範事件及保護群眾。