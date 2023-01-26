西方允提供先進主戰坦克料有助烏軍反擊

【有線新聞】烏克蘭獲西方盟友承諾，提供先進主戰坦克。分析相信有助烏克蘭轉守為攻，可望重奪東部俄方侵佔的領土，扭轉膠著戰況。

烏克蘭對抗俄羅斯軍事行動踏入第12個月，軍中有何不足，前線最清楚，坦克正是其中之一。

烏克蘭坦克車長瓦瑟爾說：「 這架坦克很沒用，很久以前製造的簡單火箭發射器，足以對它構成嚴重威脅。」

有前美軍亦指，使用豹2或M1艾布拉姆斯主戰坦克，比烏克蘭現有主力的蘇式坦克，展開反攻時更加有利。

前美軍坦克車長金泰爾說：「它帶來具進攻性的機械化裝甲力量，能展開進攻、穿透俄羅斯防線，更可能帶來詫異及震驚。這對防守一方會很有力，另一樣賦予烏克蘭的強力反擊，是掌握主動權的能力。」

據報華府與烏克蘭，均希望西方坦克能對頓巴斯戰況發揮作用。若烏軍受訓後能掌握坦克戰力，有望在東部重奪俄方侵佔的領土，打破戰事僵局。

相比起需時數月，美國才能付運M1主戰坦克，預料德國的豹2坦克，最快可於3個月內運抵烏克蘭部署。輿論亦認為豹2比起M1，更適合於烏克蘭作戰。使用柴油引擎的豹2，燃料消耗較低，維護成本低及簡單，對烏克蘭後勤部隊的壓力較小，補給亦相對容易。

被喻為世上最出色坦克的豹2，整體性能高於俄軍坦克，配備120毫米口徑滑膛炮和7.62毫米機槍等武器。豹2的全方位防禦設計，亦足以應付一般爆炸裝置、地雷，或反坦克火力威脅。