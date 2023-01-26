印度新德里大批學生抗議政府禁播批評莫迪紀錄片

【有線新聞】印度政府禁播一齣有關總理莫迪的紀錄片，觸發首都新德里大學生示威抗議。紀錄片由英國廣播公司製作，涉及莫迪於2002年擔任地方首長時，處理宗教衝突的爭議手法。

印度首都新德里一間大學，大批學生周三示威，抗議政府禁播一齣批評總理莫迪的紀錄片。有學生被警員帶走，其他人嘗試阻止。

這間大學的學生，較早前原定在校內放映紀錄片。配有防暴裝備的警員，在校園出入口出現，至少十多名學生被帶走。學生批評政府侵犯新聞自由，有人亦認為大眾應該知道真相。

國立伊斯蘭大學學生利亞說：「印度青年是時候，說出人人皆知的真相。因為仇恨在印度無處不在，我們知道總理對社會、對國家及所做的一切事情，我們不能讓這種事情再次發生。」

相關紀錄片由英國廣播公司製作，上周播出第一集。講述莫迪於2002年出任古吉拉特邦首長時，處理當地印度教及伊斯蘭教徒衝突的爭議手法。內容惹起印度政府不滿，引用緊急法，禁止民眾網上觀看，並下令社交平台將相關片段下架。