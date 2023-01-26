英格蘭聯賽盃四強首回合　諾定咸森林0:3曼聯

【有線新聞】英格蘭聯賽盃四強首回合，曼聯作客贏諾定咸森林3比0。

鄧赫領隊說，要幫曼聯與錦標荒作一個了斷。紅魔鬼對上一次贏錦標，已經是2017年歐霸盃，亦即是6年前。當時在決賽贏的對手，就是自己曾經執教的阿積士。拉舒福特一己之力，替白衫的曼聯領先諾定咸森林，時間只不過6分鐘。聯賽盃四強首回合來到城市球場，這位英格蘭攻擊核心繼續是焦點，連續四圈都有入球，亦是個人今屆第5球。

6年來沒贏過任何冠軍，曼聯曾在1977至1983年之間試過，亦即是40年前。蘇列治熨射，森林以為扳平。但視像助理裁判請示球證，需要翻看重播，VAR認為越位在先，入球無效，紅魔鬼逃過一劫。

兩隊門將都有水準演出，守著曼聯最後一關的迪基亞，擋出史卡柏的遠射。代替軒達臣把關的軒尼斯，及時封著安東尼的射門。前主帥費格遜爵士在觀眾席打氣。

近兩場英超都失分的曼聯，完半場前找到擴大比分的方法。安東尼的遠射被軒尼斯擋出，還有域賀斯幫忙。這位身高1米97的荷蘭長人中鋒，得到加盟紅魔鬼的第一個入球。

半場領先兩球，曼聯換邊後繼續搶。丹麥中場艾歷臣禁區外的嘗試，射中橫楣。

擔任隊長的葡萄牙中場般奴費南迪斯，最後1分鐘建功，將最終比分確定在3比0。5屆冠軍曼聯先贏首回合，一星期後的次回合回到奧脫福繼續鬥。