i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
中國領事探望沉沒貨輪獲救船員
i-Cable
2023年01月26日
【有線新聞】香港註冊貨輪金田號，周三在日韓之間海域沉沒，增至8人死亡、包括6名中國船員。
中國駐福岡及長崎總領館官員，前往長崎海上保安部，探望獲救的4名中國船員，表示將全力協助他們平安回國。中方官員亦與日方搜救人員開會，強調中方高度重視沉船應對工作，希望日方全力搜救失蹤船員，做好對遇難者的善後工作。
載有22名中國和緬甸船員的金田號，周三凌晨在濟州島東南面沉沒，目前只有5人獲救生還。
兩岸國際
新聞資訊
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是 4步領取教學+條件 增派利是功能直接嘟入八達通
生活
有線生活
2023年01月19日
農曆新年24大禁忌 不可洗澡、剪髮、午睡 食粥全年行衰運｜兔年2023
娛樂
生活
有線生活
2023年01月21日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲 連開三槍擊中菲裔醉漢 警指開槍屬「應該」
港聞
新聞資訊
2023年01月25日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包 入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
生活
有線生活
2023年01月20日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到 刀插腳昏迷送院不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月20日
2023兔年生肖開工吉日 6招秘訣助打工仔加薪 想升職辦公室必擺這植物
生活
有線生活
2023年01月21日
下一則新聞
下一則新聞
本港增2401宗確診 多28人離世
港聞
新聞資訊
今天
推薦閱讀
一線搜查｜深水埗大廈後巷被佔領未解決 後樓梯雜物堆積至3樓疑有人住 物主：我唔係偷唔係搶
生活
有線生活
2023年01月19日
三門峽大壩「放水」致下游河道多人被沖走 至少2死7失蹤
中國在線
新聞資訊
2023年01月23日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年01月12日
東京13間新酒店2023 3分鐘到JR！免費溫泉／房內桑拿／無邊際泳池 6人家庭可入住
旅遊
生活
有線生活
2023年01月10日
北海道札幌7間新酒店 最平$150！地點方便1分鐘到札幌站／薄野站 設私人桑拿＋日式大浴場
旅遊
生活
有線生活
2023年01月11日
去年逾300兒童服用受污染非處方咳藥水死亡 攝入小量也可致命
兩岸國際
新聞資訊
2023年01月24日
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是 4步領取教學+條件 增派利是功能直接嘟入八達通
生活
有線生活
2023年01月19日
農曆新年24大禁忌 不可洗澡、剪髮、午睡 食粥全年行衰運｜兔年2023
娛樂
生活
有線生活
2023年01月21日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲 連開三槍擊中菲裔醉漢 警指開槍屬「應該」
港聞
新聞資訊
2023年01月25日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包 入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
生活
有線生活
2023年01月20日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到 刀插腳昏迷送院不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月20日
2023兔年生肖開工吉日 6招秘訣助打工仔加薪 想升職辦公室必擺這植物
生活
有線生活
2023年01月21日