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中國領事探望沉沒貨輪獲救船員

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  • 2023年01月26日
中國領事探望沉沒貨輪獲救船員

【有線新聞】香港註冊貨輪金田號，周三在日韓之間海域沉沒，增至8人死亡、包括6名中國船員。

中國駐福岡及長崎總領館官員，前往長崎海上保安部，探望獲救的4名中國船員，表示將全力協助他們平安回國。中方官員亦與日方搜救人員開會，強調中方高度重視沉船應對工作，希望日方全力搜救失蹤船員，做好對遇難者的善後工作。
載有22名中國和緬甸船員的金田號，周三凌晨在濟州島東南面沉沒，目前只有5人獲救生還。
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