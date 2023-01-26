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印度共和國日復辦閱兵、花車巡遊 埃及總統受邀出席
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2023年01月26日
【有線新聞】印度舉行閱兵及花車巡遊慶祝共和國日。
印軍多架主戰坦克行經首都新德里責任大道，又展示布拉莫斯導彈等多款印度製造武器，總理莫迪及總統穆爾穆檢閱。印度過去兩年閱兵因疫情取消邀請主禮嘉賓，今年邀請埃及總統塞西出席，埃及亦派遣部隊參與閱兵。90分鐘儀式包含花車巡遊及舞蹈表演，展現多元文化，重頭戲是印軍電單車隊表演特技，疊起「人肉金字塔」。
印度今年慶祝第74個共和國日，紀念印度憲法自1950年1月26日生效。
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