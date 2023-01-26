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林書豪加盟P. LEAGUE+高雄鋼鐵人

  • i-Cable
  • 2023年01月26日
【有線新聞】曾經在NBA掀起熱潮的林書豪，加盟台灣P. LEAGUE+高雄鋼鐵人。
鋼鐵人於社交網站公布消息，34歲的林書豪會穿起7號球衣。這位華裔球員，2012年帶領紐約人連贏7場。由寂寂無聞的後備球員，變成矚目球星，引起一段「林來瘋」熱潮。之後效力過火箭、湖人及速龍等球隊。2019年轉戰CBA，打過北京首鋼。上年就為廣州龍獅上陣。
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