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中國工程師涉為中方收集情報　被美國法院裁間諜等罪罪成囚8年

  • i-Cable
  • 2023年01月26日
【有線新聞】美國法院裁定一名中國工程師間諜罪成，判囚8年。
譯音姓紀的31歲中國籍被告，被指在江蘇省國家安全局指示下協助中方招攬間諜，收集美國8名華裔工程師及科學家的背景情報，當中7人任職美國國防承包商。
檢方指，被告早年在美國留學期間曾接觸中國國安部，畢業後加入美國陸軍預備役卻沒有透露有關聯繫，他2018年被臥底探員拘捕，去年9月被裁定間諜及虛假陳述罪成。
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