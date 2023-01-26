杭州亞運｜獲亞奧會同意　俄羅斯、白俄羅斯選手准出戰

【有線新聞】亞奧理事會同意俄羅斯及白俄羅斯運動員參與今年杭州亞運。

亞奧理事會聲明指，所有國籍的運動員無論手持任何護照都應有權參與運動比賽，同意讓合資格俄羅斯及白俄選手出戰亞洲賽事。

因疫情押後至今年9月的杭州亞運是奧運資格賽之一，亞奧理事會今次開綠燈，令兩國運動員有望爭取出戰2024年巴黎奧運。國際奧委會周三已表態，指兩國運動員可以在嚴格條件下以中立身份出戰奧運。