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澳網公開賽｜祖高域父親與球迷合照　稱「俄羅斯萬歲」　烏克蘭：是恥辱

  • i-Cable
  • 2023年01月26日
澳網公開賽｜祖高域父親與球迷合照　稱「俄羅斯萬歲」　烏克蘭：是恥辱
【有線新聞】澳洲網球公開賽，有球迷展示俄羅斯總統普京旗幟，更與球星祖高域的父親合照，烏克蘭批評是恥辱。
有親俄頻道上載影片，見到有人手持印有普京肖像的俄羅斯旗，與祖高域父親斯爾詹合照。斯爾詹其後更以塞爾維亞語稱「俄羅斯萬歲」。澳網主辦方其後發公告，提醒球員和隨行人士遵守禁止展示「不當旗幟」的政策。
澳網上周因應烏克蘭大使抗議，禁止在場內公開展示俄羅斯及白俄羅斯國旗，目前已有4名球迷涉嫌違規，被逐離場兼接受問話。
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