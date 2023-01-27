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沙特超級盃 艾納斯不敵伊蒂哈德出局 C朗續食白果
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2023年01月27日
【有線新聞】沙特超級盃，C朗拿度領軍的艾納斯1比3不敵伊蒂哈德，四強出局。
灰衫的艾納斯被羅馬連奴飛身剷入、15分鐘失守。這支聯賽一哥上半場就失兩球，43分鐘再走甩咸達利
接應傳中頂入，伊蒂哈德半場領先2比0。加盟艾納斯的第二場，C朗直射罰球高出，仍未能「開齋」。球隊要到67分鐘才靠泰利斯卡的抽射追近。
不過補時3分鐘再輸反擊山基堤的入球，協助伊蒂哈德贏3比1晉級決賽。
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