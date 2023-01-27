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南韓延長停發中國公民赴韓簽證
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2023年01月27日
【有線新聞】南韓延長暫停發放中國公民赴韓短期簽證措施。
中央災難安全對策本部指，南韓境內防疫形勢好轉，但不能完全排除春節後海外輸入確診病例增加，導致疫情再次擴散，決定延長暫停發放中國公民短期簽證至下月底，不過若情況改善亦有可能提早恢復簽證簽發工作
南韓上月底收緊向中國公民發放短期簽證，但外交、公務、人道主義等情況例外，措施原定本月底屆滿。
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