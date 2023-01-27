返回
按輸入鍵開始搜尋

南韓延長停發中國公民赴韓簽證

  • i-Cable
  • 2023年01月27日
南韓延長停發中國公民赴韓簽證
【有線新聞】南韓延長暫停發放中國公民赴韓短期簽證措施。
中央災難安全對策本部指，南韓境內防疫形勢好轉，但不能完全排除春節後海外輸入確診病例增加，導致疫情再次擴散，決定延長暫停發放中國公民短期簽證至下月底，不過若情況改善亦有可能提早恢復簽證簽發工作
南韓上月底收緊向中國公民發放短期簽證，但外交、公務、人道主義等情況例外，措施原定本月底屆滿。
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是　4步領取教學+條件　增派利是功能直接嘟入八達通
2023年01月19日
農曆新年24大禁忌　不可洗澡、剪髮、午睡　食粥全年行衰運｜兔年2023
2023年01月21日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲　連開三槍擊中菲裔醉漢　警指開槍屬「應該」
2023年01月25日
2023兔年生肖開工吉日　6招秘訣助打工仔加薪　想升職辦公室必擺這植物
2023年01月21日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到　刀插腳昏迷送院不治
2023年01月20日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包　入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
2023年01月20日