美媒︰當局要求前正副總統檢查有否藏機密文件

【有線新聞】據報美國國家檔案館，要求多名前總統和副總統，確保沒有保留機密文件。

美國有線新聞網絡報道，國家檔案館周四致函過去六屆政府的總統和副總統代表，正式要求他們再次檢查，有否保留機密文件或任期內的其他文件。

當局指根據《總統檔案法》，不論是否屬機密，總統和副總統卸任後，必須交還所有文件。

報道指四名前總統，包括克林頓、喬治布殊父子，及奧巴馬的代表均表示，離職後已交還所有文件。