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日本政府專家組同意下調新型肺炎級別與流感同等
i-Cable
2023年01月27日
【有線新聞】日本政府專家組開會，同意下調新型肺炎的傳染病等級，有望再放寬防疫限制。
厚生勞動省感染症小組開會，同意將新型肺炎，由目前「第二類」傳染病，下調至與季節性流感相同的「第五類」。
預料需時3個月準備過渡，5月8日正式生效，屆時可為社會復常鋪路。或會取消染疫者和密切接觸者隔離，調整口罩令及容許未接種疫苗外國旅客，免核酸檢測入境。
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