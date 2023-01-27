返回
按輸入鍵開始搜尋

日本政府專家組同意下調新型肺炎級別與流感同等

  • i-Cable
  • 2023年01月27日
日本政府專家組同意下調新型肺炎級別與流感同等

【有線新聞】日本政府專家組開會，同意下調新型肺炎的傳染病等級，有望再放寬防疫限制。

厚生勞動省感染症小組開會，同意將新型肺炎，由目前「第二類」傳染病，下調至與季節性流感相同的「第五類」。
預料需時3個月準備過渡，5月8日正式生效，屆時可為社會復常鋪路。或會取消染疫者和密切接觸者隔離，調整口罩令及容許未接種疫苗外國旅客，免核酸檢測入境。
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是　4步領取教學+條件　增派利是功能直接嘟入八達通
2023年01月19日
農曆新年24大禁忌　不可洗澡、剪髮、午睡　食粥全年行衰運｜兔年2023
2023年01月21日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲　連開三槍擊中菲裔醉漢　警指開槍屬「應該」
2023年01月25日
2023兔年生肖開工吉日　6招秘訣助打工仔加薪　想升職辦公室必擺這植物
2023年01月21日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到　刀插腳昏迷送院不治
2023年01月20日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包　入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
2023年01月20日