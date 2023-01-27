美國田納西州黑人電單車司機涉被毆斃案　五警被控二級謀殺

【有線新聞】美國田納西州，一名黑人電單車司機，被警員截查期間懷疑遭毆打，三日後傷重不治。涉案5名黑人警員已被革職，各被控二級謀殺等罪。當局計劃公開案發片段，總統拜登呼籲民眾和平示威，絕不接受暴力。

田納西州孟菲斯市一個公園，數十名民眾手持燭光，紀念月初疑遭警員毆打致死的29歲黑人尼科爾斯。尼科爾斯的家人，包括母親及繼父，亦有出席晚會。

尼科爾斯本月7日騎電單車時，涉嫌魯莽駕駛，被警員截停，期間雙方發生衝突。

尼科爾斯留醫三日後不治，家屬委託進行驗屍，初步顯示尼科爾斯曾被人嚴重毆打，導致大量出血。家屬及律師觀看當時警員隨身攝錄片段，指死者遭粗暴毆打長達三分鐘。

涉案5名黑人警員已被革職，各被控二級謀殺、行為失當、嚴重人身傷害等五項罪名，要還柙候審。檢察官稱五人在案中扮演不同的角色，但「他們均責無旁貸」。

當地警察局長亦譴責同袍的行徑，孟菲斯市警察局長戴維斯表示：「這不只是職業失德，更違背了基本人性。這宗案件可謂令人髮指、罔顧後果及慘無人道。」

孟菲斯市長形容事件可怕，又宣布案發片段，將於當地周五晚公諸於眾。

不過辯方代表律師擔心，公開片段會損害被告接受公平審訊的權利，並煽動不必要的暴力。根據田納西州法律，二級謀殺可判處15至60年監禁。