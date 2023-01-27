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澳門新口岸1男2女遭刀傷送院　施襲女子自首　疑涉感情問題

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  • 2023年01月27日
【有線新聞】澳門新口岸佛山街發生持刀傷人案，3人受傷，施襲女子自首。
警方拉起封鎖線調查，地上留下懷疑施襲者使用的利刀，旁邊有血跡。下午四時，一名持外地僱員證的女子懷疑因感情問題，手持兩把生果刀到佛山街一間押店與一名女店員爭執，另外兩名店員勸架。三人分別手指及肩膀割傷，送往山頂醫院治理。施襲的女子逃走約一小時後到警署自首。
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