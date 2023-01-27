撤隔離令｜「居安抗疫」熱線周一起停止接受確診者物資派遞要求

【有線新聞】政府下星期一撤銷隔離令，「居安抗疫」熱線同日停止接受確診者物資派遞要求。

熱線去年二月投入服務，支援在家隔離的確診者和密切接觸者上門派遞基本日常用品和食物，至今向約21萬個住戶派遞近59萬個物資包；因應政府下星期一撤銷向確診人士發出隔離令，熱線同日停止接受物資派遞要求，並在下月5日晚上11時停止運作。

政府提醒，確診者如希望入住社區隔離設施，可致電消防處熱線安排接送，最多逗留七天，不會獲發病假或確診證明書；如提早離開，毋須取得陰性快測結果，但之後不能再返回隔離設施。