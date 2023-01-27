政府成立推廣香港新優勢專責小組　陳茂波領導　成員包括鄭志剛、張婉婷等

【有線新聞】政府宣布成立推廣香港新優勢專責小組。

專責小組負責就整體推廣香港優勢的策略、面向海外和內地的推廣計劃和活動向政府提供意見，並與夥伴機構和成員合作說好香港故事，提升香港國際舞台的地位。

小組由財政司司長陳茂波領導，非官方成員包括新世界發展行政總裁鄭志剛、恒隆集團董事長陳啟宗、科技園公司主席查毅超、蘭桂坊集團主席盛智文、導演張婉婷等。