政府提交本年度立法議程　不包括23條　上半年處理法律執業者修例

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政府提交本年度立法議程 不包括23條 上半年處理法律執業者修例
i-Cable
2023年01月27日
【有線新聞】政府向立法會提交本年度立法議程，沒包括基本法23條立法。
政府計劃本年度向立法會提交34項法案，上半年有26項，包括法律執業者修訂條例、區旗及區徽修訂條例、強制舉報虐兒條例等；下半年則有8項，包括放寬強拍門檻的土地修訂條例、防止殘酷對待動物修訂條例等。
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