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醫管局普通科門診診所下周恢復正常服務 確診者可求診
i-Cable
2023年01月27日
【有線新聞】確診者下星期一起可到普通科門診求診，醫管局加強人手應付需求。
所有普通科門診診所包括七間指定診所，下周一起恢復正常服務，並預留名額給較高風險的新型肺炎確診者，長者、小童及孕婦等可透過手機應用程式及專線預約。另外下周三起除了隔離病房，探訪人士毋須預約，但仍須提供48小時內核酸檢測陰性證明。
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