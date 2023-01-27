醫管局普通科門診診所下周恢復正常服務　確診者可求診

【有線新聞】確診者下星期一起可到普通科門診求診，醫管局加強人手應付需求。

所有普通科門診診所包括七間指定診所，下周一起恢復正常服務，並預留名額給較高風險的新型肺炎確診者，長者、小童及孕婦等可透過手機應用程式及專線預約。另外下周三起除了隔離病房，探訪人士毋須預約，但仍須提供48小時內核酸檢測陰性證明。