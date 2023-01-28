垃圾徵費｜垃圾袋將重新招標　不再規定須本地設廠　謝展寰料今年內仍可實行

【有線新聞】政府計劃今年內推動垃圾徵費，但仍未找到製造商生產指定垃圾袋。環境及生態局局長謝展寰指會剔除部分要求後重新招標，今年推行徵費目標不變。

扔垃圾要付費，今年就會實施。政府首次為垃圾袋招標，結果收回的標書全部太貴，以失敗告終。環境及生態局局長謝展寰指會剔除一些要求降低成本，再重新招標。謝展寰：「我們本來要求製造商要在香港設廠生產膠袋，垃圾袋在香港生產。現在我們再審視如何可以減少價錢，我覺得其實他有沒有在香港設廠其實不是太大關係，就算在內地或其他地方（生產）也同樣可以接受。我們要的是產品。」

他認為即使要重新招標，政府仍有可能在今年內推行徵費。謝展寰：「我們以前要求他在香港設廠，設廠也要時間。現在我們打算新的（標書）取消要求，應該可以節省很多設廠開廠的時間。所以我們估計雖然要重新招標，但整體時間表應相約，所以我們有信心今年可實行垃圾徵費。」

現時固體廢物中廚餘佔約三分一，是各分類中最多。謝展寰指當局已開始利用污水處理廠的設施協助回收。謝展寰：「污水廠中有污泥處理缸，我們可以把廚餘和污泥一同處理，共同產生沼氣。沼氣用於發電，可以把廚餘用於發電，跟廚餘廠的原理差不多，不用找地方興建廚餘廠。」

他指做法每日可額外處理100噸廚餘，未來會更大規模在污水處理廠推行，當處理量再進一步提升時會研究接收家居廚餘。