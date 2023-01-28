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通關｜稱農曆長假後確診續降　跨境生復課不構成風險　劉澤星：下月或可北上免核酸

  • i-Cable
  • 2023年01月28日
【有線新聞】政府專家顧問劉澤星說再觀察多一、兩星期，如確診數字沒有大反彈，可考慮取消往返內地須持48小時內核酸檢測陰性證明。他又對正式成立獨立調查委員會檢討疫情有保留，形容檢討每日都會做。
確診者檢疫要求將會取消，隨著各類防疫抗疫工作，逐漸進入尾聲。政府專家顧問袁國勇提出，成立調查委員會檢討整個新型肺炎疫情的應對，但另一名專家對建議有保留。港大醫學院院長劉澤星：「2003年沙士與今次的分別是沙士當時是全球十分緊張的事情，但不是一個大流行的程度。疫情不只是香港才有，對全球也有亦是新病毒。到底哪個做法最適合、適當，相信沒有同事或人可以做到。檢討是十分重要，但是否需要一個正式委員會，暫時未有答案可給你。」
跨境中學生最快下月第二個星期可恢復每日往來香港上面授課，劉澤星相信增加往來兩地不會構成風險。他又說可觀察多一、兩周，假如情況穩定，可考慮取消往返內地須持48小時內核酸檢測陰性證明要求。劉澤星：「內地疫情於大約十二月中至尾已達到頂峰並慢慢回落，內地的新冠病毒病人愈來愈少，求診人數亦愈來愈少，加上通關初期要有48小時核酸檢測，看到其實並非很多帶有病毒的人來港構成影響。」
至於口罩令，劉澤星說要等天氣回暖，大約3、4月才可考慮取消，又認為屆時在室內地方最好都是佩戴口罩。
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