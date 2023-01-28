鄧桂思案｜兩醫生控誤殺　劉澤星：大家都是想幫病人　冀同業勿影響行醫初心

【有線新聞】2017年聯合醫院開漏藥導致病人鄧桂思急性肝衰竭後死亡，兩名醫生被控誤殺。港大醫學院院長劉澤星希望醫生和醫學生不要因為此事影響行醫的初心。

劉澤星：「醫生這個職業不是最容易，我們的病人每一個都不同，每個病、每個治療都不同。最重要是我們要記住初心，我們做的事都是希望幫助病人，盡力去做應做的事就已足夠。我亦很希望鼓勵同事和同學，不要因為一、兩件事影響你們的初心以及學習心情。」