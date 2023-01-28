網上交友遇「送貓騙局」　58歲女子失600萬元虛擬貨幣

【有線新聞】一名女子網上交友，對方聲稱贈送貓隻給她，被騙去607萬元虛擬貨幣，暫時未有人被捕。

警方星期二接獲58歲女子報案，她早前在網上平台認識一名女子，對方聲稱可贈送外地貓隻，著她聯絡一名航運公司職員。事主依照指示繳付費用安排運送，該職員說貓隻運送途中死亡，可以獲得約15萬美元保險賠償。其後一名自稱外國銀行職員說要先繳付行政費才能獲賠償，事主之後按指示分40次將市值約607萬元虛擬貨幣存入對方指定電子錢包。其後騙徒再索取更多金錢，事主懷疑受騙報警。