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19年尖沙嘴警署示威　七人暴動罪成　判囚36至45個月

  • i-Cable
  • 2023年01月28日
【有線新聞】2019年8月尖沙嘴警署外有示威，七人暴動罪成，判囚36至45個月。
案發19年8月11日，大批示威者集結尖沙嘴警署外及彌敦道一帶，警署被投擲汽油彈，有警員下肢燒傷。七名被告24至35歲，分別報稱是學生、社工、馬會職員、冷氣、地盤技工等，早前裁定暴動罪成，在區域法院判囚36個月至45個月。同案暴動罪脫的被告因管有兩支鐳射筆，管有攻擊性武器罪成，被判囚11個月。
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