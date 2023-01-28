19年尖沙嘴警署示威　七人暴動罪成　判囚36至45個月

【有線新聞】2019年8月尖沙嘴警署外有示威，七人暴動罪成，判囚36至45個月。

案發19年8月11日，大批示威者集結尖沙嘴警署外及彌敦道一帶，警署被投擲汽油彈，有警員下肢燒傷。七名被告24至35歲，分別報稱是學生、社工、馬會職員、冷氣、地盤技工等，早前裁定暴動罪成，在區域法院判囚36個月至45個月。同案暴動罪脫的被告因管有兩支鐳射筆，管有攻擊性武器罪成，被判囚11個月。