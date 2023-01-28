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鄉議局復辦新春團拜　劉業強：必定義無反顧維護國安

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  • 2023年01月28日
【有線新聞】新界鄉議局復辦新春團拜。
團拜過去三年因疫情停辦，行政長官李家超、中聯辦新界工作部部長李薊貽等出席。主席劉業強致詞時說他領導的鄉議局必定義無反顧推動及參與維護國家安全。又說未來五年是香港由治及興的重要時期，鄉議局會繼續擔當新界居民與政府間的溝通橋樑，出謀獻策，共同開啟新篇章。
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