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英議會撤邀兩議員交流 梁君彥斥英方帶政治偏見 表明立法會不會參加
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2023年01月28日
【有線新聞】英聯邦議會以香港的政治參與受嚴重侵蝕為由，撤回邀請本港立法會議員到英國交流。立法會主席梁君彥強烈不滿，說香港不會參與。
梁君彥發聲明批評英方不了解香港的實際情況，只是基於政治偏見或道聽塗說，貶損和排擠香港，立法會強烈不滿和堅決反對，表明不會參加帶有明顯政治偏見的所謂「研討會」，又說每個司法管轄區都有權採用符合當地實際情況的政治制度，理應受到尊重。
議員李梓敬及簡慧敏原定獲邀3月到英國出席西敏寺研討會，與不同地方的議會代表交流，但主辦方說鑑於香港情況惡化，決定撤回邀請。
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