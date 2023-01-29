寒冷天氣警告生效　巿區早上氣溫降至10度或以下

【有線新聞】寒冷天氣警告生效，巿區早上氣溫下降至10度或以下。

在大帽山，清晨5時氣溫只有1度左右，有巿民登山感受寒冷天氣。天文台指一股強烈東北季候風正為廣東帶來寒冷及非常乾燥的天氣，本港今早市區氣溫下降至10度或以下，新界普遍再低幾度；預測天晴及非常乾燥，早上寒冷，日間最高氣溫約17度。