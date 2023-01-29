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寒冷天氣警告生效 巿區早上氣溫降至10度或以下
i-Cable
2023年01月29日
【有線新聞】寒冷天氣警告生效，巿區早上氣溫下降至10度或以下。
在大帽山，清晨5時氣溫只有1度左右，有巿民登山感受寒冷天氣。天文台指一股強烈東北季候風正為廣東帶來寒冷及非常乾燥的天氣，本港今早市區氣溫下降至10度或以下，新界普遍再低幾度；預測天晴及非常乾燥，早上寒冷，日間最高氣溫約17度。
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