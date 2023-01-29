尖沙咀私家車藏毒避截查失事　司機棄車推撞警員後逃逸

【有線新聞】一輛私家車在尖沙咀逃避警方截查失事撞欄，司機逃去。

私家車撞毀約6米鐵欄。近凌晨12時，一輛私家車由柯士甸道轉入彌敦道時違反交通條例，交通警員上前截查，司機未有理會並加速逃走。私家車去到太空館對開失控撞欄，男司機與一名警員推撞後逃去，警員腳部受傷送院。警方在車上檢獲巿值約5萬元懷疑可卡因，並懷疑私家車使用假牌。