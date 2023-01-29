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日日有頭條：04年麻雀獲評香港最受喜愛鳥類
i-Cable
2023年01月29日
【有線新聞】麻雀是香港較常見的雀鳥，不少人覺得牠們生命力頑強，又有親切感。2004年，麻雀獲香港市民選為最喜愛的鳥類。
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