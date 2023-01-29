日本捕鯨業漸式微　業界推鯨肉自動販賣機惹爭議

【有線新聞】日本捕鯨業逐漸式微，業界嘗試開設無人店以自動販賣機改善銷情，但仍惹起不少抨擊。

簡單按下按鈕，便買到預先包裝好的鯨魚肉。以自動販賣機為噱頭，橫濱市這間無人店剛開張，已吸引不少街坊光顧，在坊間越來越罕有的鯨魚肉火速售罄。店內裝潢簡約，只有3部自動販賣機出售刺身、罐頭或熟食用的鯨魚肉，售價1,000至3,000日圓不等，折合約60至180港元，是捕鯨企業共同船舶在東京的第3間分店。

公司預告下月於大阪開設無人店，目標未來5年在全國100個，鄰近超市的地點設置販賣機，迎合買不到鯨魚肉的消費者。共同船舶發言人：「很多大型超市過往飽受環團騷擾，現今甚少騷擾下，仍對鯨魚肉態度謹慎。」不過有環團形容這是「孤注一擲」的推廣手法，以支撐殘酷、式微的捕鯨業。

國際法院2014年禁止日本以科學研究為名在南冰洋的捕鯨活動，日本政府5年後在專屬經濟區重啟商業捕鯨，但面對氣候變化、需求疲軟等問題。當地戰後糧食短缺時期，民眾依賴平價鯨魚肉攝取蛋白質，隨其他肉類價格下降，對鯨魚肉需求大減。根據官方數字，1962年日本共食用逾20萬公噸鯨魚肉，但到2021年只消耗1,000公噸。