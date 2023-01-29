新蒲崗工廈三級火｜專責小組調查手動警報未運作　專家指維修時較少停用　租戶：消防設備不足

【有線新聞】昨日發生三級火的新蒲崗永顯工廠大廈仍然未解封，消防初步調查手動警報系統未能正常運作，有消防專家說系統應每年檢查一次。

消防、警方聯同屋宇署人員上樓調查，消防員在大廈內救出兩隻兔仔。彩虹道永顯工廠大廈一個電子零件倉庫周六發生三級火，焚燒近15小時，到晚上才救熄。

有租戶說大廈正進行樓宇更新工程，又說大廈消防設備不足。工廈租戶柯先生：「大廈內牆、外牆、樓梯石屎剝落得很嚴重，去年開始搭棚拆走剝落的石屎、見到鋼筋，最後一次見到將鋼筋補回斷了的地方。噴水花灑、消防喉都好像沒有，有換過防火門，只是換過這些。」

消防初步發現大廈的手動警報系統未能正常運作，會再調查。曾任消防處處長的林振敏說手動火警鐘應該每十二個月由註冊承辦商檢查一次，又說一般工廈維修期間，火警風險都比較高。林振敏：「搭棚有尼龍網，大家都知道竹棚較易燃燒，如沒有花灑，火可以燒到外面，燒到外面後可沿竹棚燃燒。另一方面有可能裝修期間，要停用某些消防設備，應該手動警鐘較少（停用），因為手動警鐘有玻璃，除非裝修時涉及牆壁、換線路。」

政府2020年6月起立法規管全港一千多幢舊式工廈，提升消防安全設備，林振敏說資源有限，消防處和屋宇署未必那麼快完成巡查所有工廈，業主有責任主動更換設備。