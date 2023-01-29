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簡約公屋｜政府或周一公布　新選址敲定小欖　何永賢：劏房戶「救生艇」社會價值無法計算

  • i-Cable
  • 2023年01月29日
【有線新聞】據了解政府明天會公布簡約公屋項目進度，包括選址及最新造價等，消息指最新四幅地有三幅是市區地。房屋局局長何永賢日前帶劏房戶參觀示範單位，她說簡約公屋為劏房戶提供適切居所，社會價值無法計算。
「這裏有獨立洗手間，大家可以看看，用膳的地方可放一張飯桌。」何永賢帶劏房戶參觀簡約公屋的示範單位，介紹單位設計和基本配備，「這樣的面積，四至五人家庭租金是多少？是2650元，我希望租金是公屋的九折。」
她形容簡約公屋是幫助劏房戶脫離困境的唯一選擇，希望低廉的租金減輕住戶財政負擔，有更多儲蓄籌劃未來，「有自己的洗手間，有洗澡、生活的地方，令他們早日脫離艱難的環境，這是簡約公屋的社會價值。我會形容這是幫助劏房居民的救生艇，這價值是不能計算的。」
據了解政府星期一會公布簡約公屋的最新進度，新敲定四幅用地其中三幅位於市區。消息指啟德世運道的地皮佔地約5.7公頃，是新選址中最大一幅，鄰近啟德港鐵站，可以供應約一萬個單位；柴灣常安街的用地最小，旁邊是柴灣THEi，佔地只有0.9公頃，預計興建約1600個單位；牛池灣彩興道約1.1公頃地可以興建約2000個單位。
新敲定唯一的新界地是小欖前海水化淡廠用地，佔地約3.8公頃，可興建約5000個單位。連同早前公布的四幅新界用地，政府已達成覓地興建三萬間簡約公屋的目標。
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