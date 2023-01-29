返回
按輸入鍵開始搜尋

入屋劫殺案揭跨國盜竊集團　日本通緝犯遭菲律賓扣查時遙距指揮犯罪

  • i-Cable
  • 2023年01月29日
【有線新聞】日本初步搗破一個跨國行劫盜竊集團，網名「路飛」的日籍疑犯涉嫌在菲律賓移民部門扣查期間，用社交網絡遙距指揮犯罪，日本要求菲方引渡疑犯歸案。
東京狛江一周多前發生入屋行劫殺人案，90歲女子遇害、引起社會關注。日本警方拘捕多名疑犯，追查下發現他們還與其他案件有關，且背後可能涉及集團式犯罪，但調查又發現有些疑犯並不相熟，為何會一起犯案？原來他們都是在網上受一個網名為「路飛」的人或網名為「KIM」的人指使，可能早於去年5月已有相關案件，部分人又供稱透過社交網絡找地下工作。
警方認為「路飛」及「KIM」可能是一名或多名罪犯使用的帳號，進一步追查下發現帳號是在菲律賓使用，並涉及詐騙的通緝犯渡邊優樹及今村磨人，聯絡菲律賓要求引渡二人。
菲律賓傳媒則指當局正聯同日方核實渡邊的身份，又指他涉及一宗傷害婦孺的罪案，所以要等候審訊才能遞解他。菲律賓司法部長雷穆拉向傳媒表明被扣留的人，不可用手機聯絡外界，將問責及調查移民部門人員是否容許被扣留的渡邊在收容設施內遙距操控犯罪；但有曾被扣留的南韓人向日本放送協會表示，只要願意付錢、上網也可以，亦可以要求專用冷氣。
其他人也在看
一線搜查｜男子新年食隔夜菜　腹痛嘔血送院　醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
2023年01月27日
坪洲開槍案｜警員查噪音投訴遇襲　連開三槍擊中菲裔醉漢　警指開槍屬「應該」
2023年01月25日
農曆新年24大禁忌　不可洗澡、剪髮、午睡　食粥全年行衰運｜兔年2023
2023年01月21日
2023兔年生肖開工吉日　6招秘訣助打工仔加薪　想升職辦公室必擺這植物
2023年01月21日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過　一區只有7度　氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽　最平$90！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月18日