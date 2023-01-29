入屋劫殺案揭跨國盜竊集團　日本通緝犯遭菲律賓扣查時遙距指揮犯罪

【有線新聞】日本初步搗破一個跨國行劫盜竊集團，網名「路飛」的日籍疑犯涉嫌在菲律賓移民部門扣查期間，用社交網絡遙距指揮犯罪，日本要求菲方引渡疑犯歸案。

東京狛江一周多前發生入屋行劫殺人案，90歲女子遇害、引起社會關注。日本警方拘捕多名疑犯，追查下發現他們還與其他案件有關，且背後可能涉及集團式犯罪，但調查又發現有些疑犯並不相熟，為何會一起犯案？原來他們都是在網上受一個網名為「路飛」的人或網名為「KIM」的人指使，可能早於去年5月已有相關案件，部分人又供稱透過社交網絡找地下工作。

警方認為「路飛」及「KIM」可能是一名或多名罪犯使用的帳號，進一步追查下發現帳號是在菲律賓使用，並涉及詐騙的通緝犯渡邊優樹及今村磨人，聯絡菲律賓要求引渡二人。

菲律賓傳媒則指當局正聯同日方核實渡邊的身份，又指他涉及一宗傷害婦孺的罪案，所以要等候審訊才能遞解他。菲律賓司法部長雷穆拉向傳媒表明被扣留的人，不可用手機聯絡外界，將問責及調查移民部門人員是否容許被扣留的渡邊在收容設施內遙距操控犯罪；但有曾被扣留的南韓人向日本放送協會表示，只要願意付錢、上網也可以，亦可以要求專用冷氣。