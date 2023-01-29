財政預算案｜料財赤逾千億　陳茂波：須壓縮開支或額外稅負　盼市民理解

【有線新聞】財政預算案下月發表，財政司司長陳茂波預計本年度的赤字將達一千多億元，隨著社會逐步復常，一些推出多年的紓緩措施可能要調整，希望市民理解和支持。

財政司司長陳茂波正就新一份財政預算案展開諮詢，他在網誌指疫情三年來政府支出6,000多億元，財政收入亦減少，令2020/21年度出現歷來最高2,000多億元財政赤字，本年度赤字預計也將達1,000多億。

如今社會步入後疫情階段，內地和香港逐步有序通關，今年的經濟肯定比去年好。而經濟復蘇之初，市場信心比較薄弱，如大幅收緊財政開支可能不利於鞏固復蘇勢頭，不同行業及階層的人收入恢復也許有滯後，對經濟復蘇的「體感溫度」也許存在落差，未必適宜「一刀切」取消所有紓緩措施。

下年度的財政政策將由「相當寬鬆」的擴張性取態過渡至「中間偏鬆」，既要聚焦扶持弱勢，更要增強經濟動能及市民對經濟改善的信心；同時也要著力管控公共開支，維護市場對政府財政穩健的信心。

陳茂波指編製本年度財政預算案最大挑戰是面對龐大財赤，重申「節流是必須、開源更重要」，一些推出多年的紓緩措施可能要調整，在考量不同措施時會盡可能緩減對弱勢社群的影響；但對於必須壓縮開支的環節，以至可能須分擔的額外稅負，希望獲得市民的理解、體諒和支持。