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男子沙頭角行山暈倒 直升機送院搶救後不治
i-Cable
2023年01月29日
【有線新聞】沙頭角有人行山暈倒，送院後不治。
救護員不停為他做心外壓。中午十二時許，該名男子在蓮麻坑路附近行山突然暈倒，由同行朋友報警，由直升機送院搶救，最終不治。
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